محليات

احترافية عالية.. أمير الرياض يثمّن جهود الأمن في "القمم الثلاث"

استقبل "المطيري" وقائدي القطاعات الأمنية المشاركة وأشاد بالتنظيم
أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
واس
واس

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وقائدي القطاعات الأمنية المشاركة في تنظيم القمة السعودية الصينية، وقمتَي الرياض الخليجية، والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي أُقيمت في العاصمة الرياض، حيث هنّأهم أمير المنطقة بمناسبة نجاح تنظيم القمم الثلاث.

من جانبه، قدّم الأمير شكره وتقديره لكافة القطاعات المشاركة ومنسوبيها على جهودهم التنظيمية الكبيرة ومتابعتهم الدقيقة واحترافيتهم العالية خلال استضافة الرياض القمم الثلاث، بحضور زعماء الدول المشاركة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
أمير الرياض

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