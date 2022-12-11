احترافية عالية.. أمير الرياض يثمّن جهود الأمن في "القمم الثلاث"

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وقائدي القطاعات الأمنية المشاركة في تنظيم القمة السعودية الصينية، وقمتَي الرياض الخليجية، والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي أُقيمت في العاصمة الرياض، حيث هنّأهم أمير المنطقة بمناسبة نجاح تنظيم القمم الثلاث.