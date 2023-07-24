شاهد.. الملحقية الدينية في بنجلاديش تنظّم حفل استقبال لضيوف برنامج خادم الحرمين للحج

وخلال الحفل ألقى السفير الدحيلان كلمة رفع فيها الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله، على هذه اللفتة المباركة للأشقاء في جمهورية بنجلاديش، والتي ساهمت في تأدية 51 حاجًّا وحاجة في هذا البرنامج النوعي الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على تلمّس حاجات المسلمين، وتمكينهم من أداء ركن الحج.