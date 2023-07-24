شاهد.. الملحقية الدينية في بنجلاديش تنظّم حفل استقبال لضيوف برنامج خادم الحرمين للحج

أقامت الملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بنجلاديش يوم أمس، حفل استقبال لحجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين لهذا العام 1444هـ، والبالغ عددهم 51 ضيفًا من بنغلاديش الذي نظّمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وشارك في حفل الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، وبحضور مُسَيّر العمل في الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية مبارك بن عامق العنزي وعدد من الشخصيات.
وخلال الحفل ألقى السفير الدحيلان كلمة رفع فيها الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله، على هذه اللفتة المباركة للأشقاء في جمهورية بنجلاديش، والتي ساهمت في تأدية 51 حاجًّا وحاجة في هذا البرنامج النوعي الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على تلمّس حاجات المسلمين، وتمكينهم من أداء ركن الحج.
ونوّه السفير الدحيلان بالمتابعة الدؤوبة من وزير الشؤون الإسلامية وحرصه واهتمامه بهذا البرنامج المبارك الذي أضحى منارة من منارات الخير التي ساهمت في تحجيج الآلاف من دول العالم، وتحقيق أمنياتهم؛ وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي يسّرت عليهم أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
وثمّن الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الملحقية الدينية في دكا لتنفيذ أعمال البرنامج من ترشيح وتوديع في مطار دكا، واستقبال في مطار جدة وكذلك توديعهم من مطار المدينة.
من ناحيتهم، أزجى عدد من المستضافين المحتفى بهم شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة؛ لما قاموا به من عمل مشرّف يخدم المسلمين في شتى أنحاء المعمورة عبر هذا البرنامج المبارك؛ منوهين بالخدمات التي قدّمتها وزارة الشؤون الإسلامية منذ مغادرتهم بلادهم وحتى عودتهم سالمين غانمين.