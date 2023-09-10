الحرب تتواصل على مروّجي المخدرات.. فيديو سقوط عددٍ منهم في قبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بالعارضة؛ قاموا باتخاذ منزلهم وكراً لترويج مادتَي الميثامفيتامين "الشبو" والإمفيتامين المخدرتَيْن وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضُبطت بحوزتهم هواتف متنقلة.