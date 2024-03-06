الطرق الحيوية في الباحة.. محرك فعال لدعم الحركة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية

وتواصل الهيئةُ العامة للطرق العملَ على تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة؛ من خلال تنفيذ العديد من مشاريع الصيانة في المنطقة المبنية على الأداء، وهي مشروع صيانة أداء طرق "بلجرشي/ الباحة/ الطائف" بإجمالي أطوال 893 كم مسار، بقيمة 71 مليون ريال، ومشروع صيانة أداء طرق "المخواة/ قلوة/ المجاردة" بإجمالي أطوال 677 كم مسار، بتكلفة بلغت 45 مليون ريال، وإصلاح المواقع المتضرّرة من الأمطار والسيول بطريق عقبة الباحة، بطول 20 كم، بتكلفة تجاوزت 6 ملايين ريال، بهدف رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة في القطاع، وتحسين البنية التحتية للطرق، وذلك من منطلق دور الهيئة في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي والشرياني.