السويد تشيد بالتميز العلمي والتنظيمي الذي ظهر به منتدى الرياض الدولي الإنساني

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض، أمس، وزيرة الدولة ونائبة الوزير للتعاون التنموي الدولي والتجارة الخارجية لمملكة السويد ديانا جانسي، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.
وشهد اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية، وسبل التعاون بين الجانبين؛ لتقديم العون للفئات المحتاجة حول العالم.
وأعربت ديانا جانسي عن إعجابها بالرسالة السامية والأهداف النبيلة للمركز، وسعيه الحثيث لخدمة المتضررين والمحتاجين في شتى أنحاء العالم، مشيدةً بما ظهر به منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة من تميز علمي وتنظيمي.