السويد تشيد بالتميز العلمي والتنظيمي الذي ظهر به منتدى الرياض الدولي الإنساني

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض، أمس، وزيرة الدولة ونائبة الوزير للتعاون التنموي الدولي والتجارة الخارجية لمملكة السويد ديانا جانسي، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.