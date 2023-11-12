كتبٌ بلغة برايل وأخرى للصم والبكم.. أبرز خدمات "هيئة العناية بشؤون الحرمين" لذوي الإعاقة

ووفرت الهيئة لذوي الإعاقة كتبًا مطبوعة بلغة برايل، وكتب تعليم القرآن للصم، وترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة، ومصحف برايل الورقي، ومصحف برايل الإلكتروني، والقلم القارئ، والعصا البيضاء، وحامل المصحف الكريم المرن.