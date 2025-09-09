بدء المرحلة الثانية من موسم الرعي في محمية "الإمام تركي" أكتوبر المقبل

وأكدت الهيئة أن هذه المرحلة تُعد امتدادًا لما تحقّق في السنوات الماضية من تحسن ملحوظ في الغطاء النباتي، بفضل التنظيم والحماية المستمرة، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبدعم كبير من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية – حفظه الله – في سبيل تمكين المجتمعات المحلية وتيسير احتياجاتها.