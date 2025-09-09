بدء المرحلة الثانية من موسم الرعي في محمية "الإمام تركي" أكتوبر المقبل

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية انطلاق المرحلة الثانية من موسم الرعي، بدءًا من 09 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 1 أكتوبر 2025م وحتى 12 شعبان 1447هـ الموافق 31 يناير 2026م، وذلك ضمن جهودها لحماية الغطاء النباتي وتحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية واحتياجات ملاك الإبل والماشية.
وأكدت الهيئة أن هذه المرحلة تُعد امتدادًا لما تحقّق في السنوات الماضية من تحسن ملحوظ في الغطاء النباتي، بفضل التنظيم والحماية المستمرة، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبدعم كبير من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية – حفظه الله – في سبيل تمكين المجتمعات المحلية وتيسير احتياجاتها.
وأوضحت الهيئة أن الأولوية في المرحلة الجديدة ستكون للمستفيدين الحاليين، على أن يُفتح باب التسجيل والتصاريح إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة للمستفيدين الجدد، مشيرة إلى اعتزامها عقد لقاء افتراضي قريبًا لشرح تفاصيل البرنامج والإجابة عن استفسارات المستفيدين.
وأضافت الهيئة أن تنظيم موسم الرعي يستند إلى دراسات علمية دقيقة لتحديد المناطق الأنسب، بما يعكس شراكة متوازنة مع المجتمع المحلي، مؤكدة أن البرنامج أسهم في رفع الوعي البيئي وتنظيم الممارسات بما ينسجم مع الاشتراطات المعتمدة.
ويجسد موسم الرعي أحد البرامج النوعية التي تربط بين حماية البيئة ودعم الأنشطة التقليدية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة، وضمان استمرار الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.