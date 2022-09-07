"الفضلي" يترأس الاجتماع الـ14 لمجلس إدارة البرنامج الوطني قطاع الثروة الحيوانية

وشملت الأنشطة المستقبلية للبرنامج، تدشين الشبكة الإقليمية لأمراض الأسماك في 27 من نوفمبر القادم بعضوية 22 دولة، حيث اختير مختبر صحة الأسماك في جدة مختبراً مرجعياً معتمداً دولياً، وإقامة المؤتمر الدولي للأعشاب البحرية والطحالب الذي سيقام في 5 ديسمبر القادم ويحضره وزراء ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية وعدد من العلماء والخبراء وقطاع الأعمال ومراكز الأبحاث والجامعات، وكذلك الاجتماع الأول لإقرار الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر في 12 من ديسمبر القادم، وأخيراً المعرض الدولي للثروة السمكية SEMIC الذي سيعقد في 6 - 8 فبراير 2023م في الرياض.