بالصور: وزير الشؤون الإسلامية يزور مؤتمر "LEAP" التقني الدولي بالرياض

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، أجنحة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المشاركة في مؤتمر "LEAP" التقني الدولي، المنعقد حاليًّا بالعاصمة الرياض.
واطلع "آل الشيخ" على مسيرة التطور التقني التي تشهدها الجهات المشاركة في مؤتمر "LEAP" الدولي؛ حيث استمع إلى شرح موجز عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية؛ ومنها وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة شؤون الحرمين الشريفين، وعدد من الأجهزة الحكومية التي تشارك في المؤتمر ضمن جناح السعودية الرقمية، إلى جانب زيارة جناح شركتي الاتصالات موبايلي، وزين السعودية.
وأثنى على الدعم المتواصل الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، لكافة أجهزة الدولة في مختلف المجالات؛ ومنها مجال التقنية الذي أضحت المملكة في مصافّ الدول المتقدمة في الابتكار والتحول الرقمي، مشيدًا بالجهد الكبير والعمل المتقن الذي يقدمه سمو ولي العهد، وفقه الله، في متابعة ودعم عمل كافة الجهات الحكومية والخاصة، لتواكب التطورات العالمية في تطوير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة والإتقان.
ونوه وزير الشؤون الإسلامية إلى ما شاهده من عروض مميزة للجهات الحكومية والشركات الوطنية، تعكس لوحة جميلة لما وصلت له بلادنا في مجال التقنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات كافة الأجهزة الحكومية والأهلية، سائلًا الله أن يديم على المملكة عزها ورقيها وتقدمها وازدهارها.