بالصور: وزير الشؤون الإسلامية يزور مؤتمر "LEAP" التقني الدولي بالرياض

واطلع "آل الشيخ" على مسيرة التطور التقني التي تشهدها الجهات المشاركة في مؤتمر "LEAP" الدولي؛ حيث استمع إلى شرح موجز عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية؛ ومنها وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة شؤون الحرمين الشريفين، وعدد من الأجهزة الحكومية التي تشارك في المؤتمر ضمن جناح السعودية الرقمية، إلى جانب زيارة جناح شركتي الاتصالات موبايلي، وزين السعودية.