دعت المستثمرين لزيارته.. "ألعاب الأساطير" تستعد لافتتاح فرعها الأول بالامتياز التجاري في الخبر

تستعد شركة "ألعاب الأساطير" لافتتاح أول فروعها عن طريق الامتياز التجاري في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، فيما تتبقى فرصة لامتياز تجاري لمحافظة الأحساء سيتم عرضها في معرض الامتياز التجاري بالأحساء.
وتعد ألعاب الأساطير أول شركة مساهمة "مقفلة" سعودية في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، وقد حظيت باستثمارات بقيمة ٦ ملايين ريال في جولتها الاستثمارية الماضية.
وتسعى الشركة خلال العام القادم إلى ترسيخ حضورها في مناطق المملكة من خلال اختيار شركائها من المستثمرين في الامتياز التجاري الراغبين في الاستثمار في المستقبل.
وتستقبل الشركة في ركنها بمعرض الامتياز التجاري الذي سيقام في فندق الإنتركونتننتال بمحافظة الأحساء خلال الفترة من اليوم ٧ وحتى ٩ نوفمبر طلبات الراغبين في الامتياز.
وسيُتاح للمتقدمين حضور حفل افتتاح الفرع الأول في المنطقة الشرقية في الخبر حي العقربية يوم ٧ نوفمبر، والمتوقع أن تستمر فعالياته لمدة ٣ أيام بحضور نخبة من الزوار وطلبة المدارس المشاركة، وستمثل الزيارة فرصة للمستثمرين للتعرف على تجربة الاستثمار مع شركة ألعاب الأساطير Legends Gaming وبرنامج الدعم الذي تقدمه للحاصلين على حقوق الامتياز.
وتوفر الشركة التي يبلغ عدد ملاك أسهمها ٨٠٠ مستثمر، عدة مزايا منها حملة تسويقية لانطلاق الفرع بقيمة ١٠ آلاف ريال، والاستفادة من تطبيق "هوبلاي" الذي يستخدمه ٤٠٠ ألف لاعب والذي استحوذت عليه الشركة خلال جولة استثمارية سابقة.
وحول الشركة، قال معاذ العبدالله إنها تمتلك رصيداً كبيراً من الفعاليات تفوق ٣٦ فعالية تم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع اتحاد الرياضات الإلكترونية السعودي.
وأضاف: عملت "ألعاب الأساطير" خلال السنوات الماضية بالتنسيق مع أكثر من ٤٣ جهة تعليمية وغير تعليمية لتوفير تجربة فريدة للأطفال ومحبي الترفيه الآمن.
وبخصوص التسجيل للراغبين في التقديم على الفرص المتاحة، أشار "العبدالله" إلى أن الفرص المتوفرة على مستوى المملكة لا تتجاوز فرصتين، وذلك لحرصنا على تقديم أكبر دعم للحاصلين على الامتياز التجاري، وتنمية البنية الضرورية لهذا القطاع، وسيتم طرح إحداها في محافظة الأحساء.
وأردف: يمكن الآن تسجيل الاهتمام من خلال الرابط https://legendsgaming.net/investor.html?pr أو زيارة الركن الخاص بنا في معرض الامتياز التجاري المقام حالياً في فندق الانتركونتننتال بالأحساء للتعرف على الشركة، ومستقبل الاستثمار فيها، وبصورة أعم المستقبل الواعد في مجال الرياضات الإلكترونية الذي يعد من المجالات الحيوية التي اهتمت بها رؤية السعودية ٢٠٣٠م.
وحول مزايا الاستثمار في هذا القطاع، قال مدير العلاقات العامة مصعب الشمراني: مجال الألعاب هو المجال الأسرع نمواً في العالم، وتعتزم السعودية من خلال رؤية ٢٠٣٠ أن تكون الأولى في مجال الألعاب بتخصيص ٢٤٤ مليار دولار لاستثمارها في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.
ويبلغ عدد صالات الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة حالياً ٣٦ صالة فقط وتعد قليلة جداً قياساً بالمؤشرات العالمية، في كوريا مثلاً يبلغ يتجاوز عدد هذه الصالات ٣٠ ألف صالة، مما يؤكد على حجم الفرص المتاحة للمستثمرين في مجال المجال.
يذكر أن المملكة أطلقت رؤيتها حول الرياضات الإلكترونية والتي شملت استثمارات مالية داعمة للبنية التحتية للمجال كما توجتها باستضافة أول كأس عالم في الرياضات الإلكترونية.