حلقات قرآنية وإرشاد وتصحيح.. أفضل الخدمات لقاصدات الحرم وذوات الإعاقة

وتكمن مهام إدارة التوجيه والإرشاد النسائي في تقديم عديدٍ من الخدمات بكل مهنية واحترافية، ومن أبرزها الإرشاد المكاني بالإجابة عن تساؤلات القاصدات عن المواقع داخل المسجد الحرم وخارجه، وتصحيح صفة الوضوء والصلاة وتذكيرهن بصفة صلاة الجنازة، وسنن الجمعة وتفعيل مبادرة جوائز الأذان التي تعني بتذكير القاصدات بفضل ترديد الأذان مع المؤذن والدعاء بعد الانتهاء منه، ونشر الباركودات الخاصة بالإفتاء وبإصدارات الرئاسة على القاصدات للاستفادة منها، مثل كتاب الدعاء وصفة الحج والعمرة، والعمل على إتمام الصفوف والفضل المترتب على ذلك، والإرشاد الديني وتغطية الملاحظات وإنهائها.