أجواء إيمانية تخيّم على ضيوف الرحمن في رحاب المسجد الحرام

وشهدت مكة المكرمة الأجواء الروحانية، التي ينعم بها حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده من خدمات، وما جندته من إمكانات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأدائهم مناسكهم.