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القيادة تهنّئ رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الجابونية بذكرى يوم الاستقلال لبلاده
أعربت عن التهاني وأطيب التمنّيات بالصحة والسعادة له وللشعب الصديق اطراد التقدم
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس العميد "بريس كلوتير أوليغي نغيما" رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رئيس الدولة في الجمهورية الجابونية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لـ"نغيما" بهذه المناسبة، وعبّر سموّ ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنّيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.