القيادة تهنّئ رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الجابونية بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لـ"نغيما" بهذه المناسبة، وعبّر سموّ ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنّيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.