"التحالف" ينظم البرنامج الثاني لوحدة حماية الأطفال

انطلق البرنامج الثاني لوحدة حماية الأطفال، اليوم الأحد، في نادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، والذي تنظمه قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، على مدى ثلاثة أيام.