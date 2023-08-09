نجاح تطبيق السجل العقاري في أول أحياء الرياض وتأسيس الخريطة الرقمية للعقارات

وأوضحت أن نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء، يهدف إلى زيادة موثوقية القطاع العقاري، وتعزيز دقة المعلومات عن العقارات، وحفظ حقوق المتعاملين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وأن إنشاء السجل العقاري سيشمل كل الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة؛ حيث سيصدر لكل وحدة عقارية -أيًّا كانت- "رقم عقار"، وصك تسجيل ملكية، يتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية؛ بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.