برعاية الملك.. الرياض تحتضن غدًا اجتماع الطاولة المستديرة الثاني لوزراء التعدين

يُعقد يوم غد الثلاثاء، اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، في إطار مؤتمر التعدين الدولي، الذي يتم تنظيمه في مدينة الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2023، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويشهد الاجتماع الوزاري الذي يترأسه وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، مشاركة دولية وإقليمية واسعة لعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من 60 دولة، وحضور ممثلي 10 منظمات إقليمية ودولية.
ويناقش اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين مجموعة من الموضوعات الملحة، من بينها تنمية المنطقة وزيادة مساهمتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام، وزيادة القيمة لثروة المنطقة المعدنية من خلال رفع مستوى الشفافية، وتطوير المنطقة لتصبح مركزًا متكاملًا لإنتاج المعادن الخضراء، بالإضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة مساهمتها في إمداد معادن المستقبل.
وتشمل قائمة الدول المشاركة في الاجتماع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها الدولة المنظمة، كلًّا من إثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأستراليا، وألمانيا، والإمارات، وأنجولا، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وباكستان، والبحرين، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبوروندي، وتايلاند، وتركمانستان، وتشاد، وتنزانيا، وتونس، والجابون، والجزائر، وجنوب إفريقيا، وجنوب السودان، وجيبوتي، ورواندا، وزامبيا، وزيمبابوي، وسريلانكا، والسنغال، والسودان، وسيراليون، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغانا، وغينيا، وفرنسا، فنلندا، وفيتنام، وقرغيزستان، وقطر، وكازاخستان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والكونغو الديمقراطية، الكويت، وكينيا، ومالي، ومصر، والمغرب، والمملكة المتحدة، ومنغوليا، وموريتانيا، والنمسا، والنيجر، ونيجيريا، والهند، واليابان.
وتشارك في الاجتماع أكثر من 10 منظمات دولية، من بينها البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.