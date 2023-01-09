برعاية الملك.. الرياض تحتضن غدًا اجتماع الطاولة المستديرة الثاني لوزراء التعدين

وتشمل قائمة الدول المشاركة في الاجتماع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها الدولة المنظمة، كلًّا من إثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأستراليا، وألمانيا، والإمارات، وأنجولا، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وباكستان، والبحرين، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبوروندي، وتايلاند، وتركمانستان، وتشاد، وتنزانيا، وتونس، والجابون، والجزائر، وجنوب إفريقيا، وجنوب السودان، وجيبوتي، ورواندا، وزامبيا، وزيمبابوي، وسريلانكا، والسنغال، والسودان، وسيراليون، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغانا، وغينيا، وفرنسا، فنلندا، وفيتنام، وقرغيزستان، وقطر، وكازاخستان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والكونغو الديمقراطية، الكويت، وكينيا، ومالي، ومصر، والمغرب، والمملكة المتحدة، ومنغوليا، وموريتانيا، والنمسا، والنيجر، ونيجيريا، والهند، واليابان.