"سفينة أمريكا القادمة من السودان".. 17 جنسية في جدة "استقبال وجهود سعودية"

وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي، اليوم، سفينة عسكرية أمريكية تقل 308 أشخاص من 17 جنسية قادمة من ميناء بورتسودان بالسودان، في إطار عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للعالقين بالسودان من جرّاء الحرب التي اندلعت هناك؛ حيث تحمل السفينة مواطنين من دول أمريكا والسودان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيرلندا والسويد وكندا وأستراليا وأريتريا والنرويج وإثيوبيا والهند وإيطاليا وهولندا والفلبين وسوريا.