"كفى" ببحرة تقنع 85 زائرًا لفعاليات برنامج المدن الصحية بالإقلاع عن التدخين

أعلن ٨٥ شخصًا من مختلف الفئات العمرية رغبتهم في العلاج وإقلاعهم عن التدخين، وذلك خلال زيارتهم معرض وأركان جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمحافظة بحرة.
يأتي ذلك ضمن مشاركتها في فعاليات برنامج المدن الصحية (من أجل صحة مجتمعك)، والذي انطلق بحضور وكيل محافظة الجموم فهد الفهيد ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة، فايز المقاطي، ورئيس التجمع الصحي بمكة الطبيب صلاح السلمي، ورؤساء عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضح مدير فرع جمعية كفى ببحرة الدكتور محمد العتيبي أن البرنامج الذي شاركت فيه كفى مع فريق غيمة عطاء التطوعي استفاد منه أكثر من ٢٥٠ زائرًا للفعاليات
وأصاف أن الجمعية شاركت بأركان توعوية واستشارية بوجود أطباء مختصين، خصص فيه ركن للأطفال، حيث أقامت الجمعية معرضاً تثقيفياً نال استحسان الزوار والذين أبدى عدد منهم الرغبة في العلاج.
يذكر أن مشاركة الجمعية بهذه الفعالية تأتي ضمن برنامج (نقي)، أحد برامجها التوعوية الذي يجني سنوياً آلاف المقلعين عن السموم من كلا الجنسين.