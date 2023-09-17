"كفى" ببحرة تقنع 85 زائرًا لفعاليات برنامج المدن الصحية بالإقلاع عن التدخين

يأتي ذلك ضمن مشاركتها في فعاليات برنامج المدن الصحية (من أجل صحة مجتمعك)، والذي انطلق بحضور وكيل محافظة الجموم فهد الفهيد ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة، فايز المقاطي، ورئيس التجمع الصحي بمكة الطبيب صلاح السلمي، ورؤساء عدد من الجهات الحكومية والخاصة.