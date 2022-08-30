حفر الباطن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجلت 44 درجة مئوية، تليها الأحساء ورفحاء 43 درجة، ثم المدينة المنوّرة والدمام وبريدة وينبع والعلا والخرج 42 درجة مئوية، ومكة المكرّمة والرياض وتبوك وعرعر وسكاكا ووادي الدواسر والمجمعة 41 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 19 درجة مئوية.
وسجّلت الدمام والوجه وجدة وجازان والقنفذة وينبع أعلى نسبة رطوبة 90% و85%