حفر الباطن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجلت 44 درجة مئوية، تليها الأحساء ورفحاء 43 درجة، ثم المدينة المنوّرة والدمام وبريدة وينبع والعلا والخرج 42 درجة مئوية، ومكة المكرّمة والرياض وتبوك وعرعر وسكاكا ووادي الدواسر والمجمعة 41 مئوية.