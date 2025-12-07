فيديو : الصين تُطلق أطول رحلة طيران بين مدينتين في التاريخ .. تعرّف على التفاصيل

كشفت شركة تشاينا إيسترن إيرلاينز عن تشغيل خط جديد يربط شنغهاي بـ بوينس آيرس عبر رحلة تُصنّف الأطول زمنًا على مستوى العالم، حيث تمتد إلى 29 ساعة كاملة مع توقف فني محدود في أوكلاند – نيوزيلندا.
وجاءت أولى الرحلات في 4 ديسمبر، ضمن مسار يبلغ قرابة 20 ألف كيلومتر، لتسجل الشركة رقماً غير مسبوق من حيث مدة الرحلة المجدولة. وتستغرق رحلة الذهاب نحو 25 ساعة و55 دقيقة، بينما تتخطى رحلة العودة حاجز 29 ساعة، وهو زمن لم تصل إليه أي شركة طيران تجارية في خدماتها الدورية.
هذا الخط الجديد، وفق رؤية الشركة، يمثل جسراً جوياً استراتيجياً بين أقصى شرق آسيا وأقصى جنوب القارة الأميركية، ويأتي ضمن خطط توسيع شبكة الربط بين الصين ودول أمريكا اللاتينية.
تُسيّر الرحلات بطائرة بوينغ 777 ذات المدى الطويل والمعروفة بقدرتها على تنفيذ الرحلات العابرة للقارات بكفاءة عالية. وتعمل الشركة وفق الجدول التالي:
MU745: شنغهاي → بوينس آيرس (بتوقف 2س و25د في أوكلاند) — الاثنين والخميس — المدة: 25س55د.
MU746: بوينس آيرس → شنغهاي (توقف ساعتين) — الثلاثاء والجمعة — المدة: 29 ساعة.
وفي بيانها، وصفت الشركة الرحلة بأنها "مسار حرير جديد في السماء"، في إشارة إلى توجه بكين لزيادة حضورها داخل أمريكا اللاتينية عبر بنية ربط جوية مباشرة.
رحلة بهذا الامتداد الزمني تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات التشغيل وإدارة الطواقم، إذ تتطلب:
تناوب عدة فرق طيران داخل الرحلة الواحدة.
ترتيبات دقيقة للوجبات وبرامج الراحة.
تنسيقًا لوجستيًا دقيقًا لمرحلة التوقف في أوكلاند لضمان عدم تمدد زمن الرحلة.
ورغم صعوباتها، يمنح هذا المسار الشركة أفضلية تشغيلية عبر الابتعاد عن المسارات المزدحمة فوق الأطلسي والهادئ.
ويرى محللون أن نجاح النموذج الجديد قد يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة من الرحلات فائقة الطول، فيما تواصل الصين استثمار قوتها الجوية لتعزيز حضورها الاقتصادي والسياسي عالميًا.