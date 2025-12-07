فيديو : الصين تُطلق أطول رحلة طيران بين مدينتين في التاريخ .. تعرّف على التفاصيل

وجاءت أولى الرحلات في 4 ديسمبر، ضمن مسار يبلغ قرابة 20 ألف كيلومتر، لتسجل الشركة رقماً غير مسبوق من حيث مدة الرحلة المجدولة. وتستغرق رحلة الذهاب نحو 25 ساعة و55 دقيقة، بينما تتخطى رحلة العودة حاجز 29 ساعة، وهو زمن لم تصل إليه أي شركة طيران تجارية في خدماتها الدورية.