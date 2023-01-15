"بن حميد" يُلقي محاضرة "الوسطية والاعتدال" في ملتقى الجامعات السعودية

وأضاف أن المملكة دأبت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على أن تكون أنموذجًا رائدًا في الوسطية والاعتدال.