ركس تشوك: "شفت 22".. تغذية بصرية

أشاد الفنان ركس تشوك بالتنظيم الباهر لمهرجان فن الجداريات "شفت 22"، الذي تنظمه هيئة الفنون البصرية في مستشفى عرقة بالرياض، خلال الفترة من 13 - 30 أكتوبر الجاري؛ بهدف تسليط الضوء على أحد أحدث أشكال الفن في المملكة، من خلال تقديم مجموعة من الأعمال الفنية الجدارية.
وقال: "أفخر كثيرًا بمشاركتي في النسخة الأولى من مهرجان شفت 22، بعمل فني يصور شخصيات تحاكي دور المجتمع في تطوير ثقافته الفكرية والفنية". وأضاف: "الجداريات غالبًا ما تكون في مواقع عامة كالشوارع والحدائق ومراكز التسوق، لتصافح العابرين والمتسوقين بجمالياتها الفنية، وتساهم بشكل فاعل في التغذية البصرية لهذه الأماكن، إلى جانب دورها التوعوي والتثقيفي والترفيهي". وزاد تشوك: "إذا عمل الفنانون على التناسق والتناغم فيما بينهم كما يحدث في مهرجان شفت 22؛ فسنرى فن الجداريات يزيّن غالبية المناطق والأماكن العامة، وسيعمل على جذب محبي الفن والسياحة من أنحاء العالم".
مشدّدًا في ختام حديثه على أهمية تكثيف هذه المهرجانات في مختلف مناطق المملكة؛ حتى يتحقّق الهدف المنشود باجتماع رواد هذه الفنون، وتشكيل بيئة خصبة للإبداع والإلهام، وإيجاد حراك فني مثمر.