ركس تشوك: "شفت 22".. تغذية بصرية

وقال: "أفخر كثيرًا بمشاركتي في النسخة الأولى من مهرجان شفت 22، بعمل فني يصور شخصيات تحاكي دور المجتمع في تطوير ثقافته الفكرية والفنية". وأضاف: "الجداريات غالبًا ما تكون في مواقع عامة كالشوارع والحدائق ومراكز التسوق، لتصافح العابرين والمتسوقين بجمالياتها الفنية، وتساهم بشكل فاعل في التغذية البصرية لهذه الأماكن، إلى جانب دورها التوعوي والتثقيفي والترفيهي". وزاد تشوك: "إذا عمل الفنانون على التناسق والتناغم فيما بينهم كما يحدث في مهرجان شفت 22؛ فسنرى فن الجداريات يزيّن غالبية المناطق والأماكن العامة، وسيعمل على جذب محبي الفن والسياحة من أنحاء العالم".