"دله البركة" تُقيم حفل إفطارها السنوي الرمضاني

أقامت شركة "دله البركة" القابضة، حفلها السنوي للإفطار، يوم الأحد الماضي، في قاعة القصر بفندق هيلتون جدة، وذلك بحضور سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله صالح كامل، وسعادة نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ محيي الدين صالح كامل، وسعادة الرئيس التنفيذي المهندس عبد العزيز يماني، إضافة إلى قيادات الشركة ومنسوبيها.
ويعدُّ حفل الإفطار السنوي لـ"دله البركة"، واحدًا من أهم وأبرز فعاليات شهر الخير والعطاء؛ وذلك انطلاقًا من سعي إدارة الشركة إلى تعزيز قيم التواصل الوثيق بينها وبين مُوظفيها في مُختلف المناسبات.
كما يأتي حفلُ الإفطار لهذا العام بالتزامن مع ما تشهده "دله البركة" من نجاحات على مستوى قطاعات الأعمال التي تمت العام الماضي (2023)، والتي تحققت بفضل الله ثم بالجهود الاستثنائية التي قدمها الموظفون، كما تسعى الشركة من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات إلى دعم وتشجيع روح الفريق بين موظفيها عبر تعزيز العلاقات الاجتماعية ضمن أجواء أسرية تكرِّس مفهوم التآلف والترابط الاجتماعي.