"دله البركة" تُقيم حفل إفطارها السنوي الرمضاني

كما يأتي حفلُ الإفطار لهذا العام بالتزامن مع ما تشهده "دله البركة" من نجاحات على مستوى قطاعات الأعمال التي تمت العام الماضي (2023)، والتي تحققت بفضل الله ثم بالجهود الاستثنائية التي قدمها الموظفون، كما تسعى الشركة من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات إلى دعم وتشجيع روح الفريق بين موظفيها عبر تعزيز العلاقات الاجتماعية ضمن أجواء أسرية تكرِّس مفهوم التآلف والترابط الاجتماعي.