مجددًا.. "تعليم عسير" تدعو للتسجيل في برامج "موهبة"

جدّدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اليوم الأحد، دعوتها لأولياء الأمور، ومكاتب التعليم والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، لحثّ الطلاب والطالبات على التسجيل في البرنامج الوطني؛ للكشف عن الموهوبين للعام الجاري، وخوض تجربة مقياس القدرات العقلية المتعددة.