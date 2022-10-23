مجددًا.. "تعليم عسير" تدعو للتسجيل في برامج "موهبة"

جدّدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اليوم الأحد، دعوتها لأولياء الأمور، ومكاتب التعليم والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، لحثّ الطلاب والطالبات على التسجيل في البرنامج الوطني؛ للكشف عن الموهوبين للعام الجاري، وخوض تجربة مقياس القدرات العقلية المتعددة.
يأتي ذلك في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وقال مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري: إن البرنامج الوطني يهدف إلى الكشف عن الموهوبين والتعرف عليهم، وتقديم برامج محلية ودولية لهم بعد اجتياز المقياس حسب تصنيف الدرجات المعلنة.
وأكد حرص الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات على إتاحة الفرصة لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، للاستفادة من الخدمات والبرامج التعليمية التخصصية التي تقدم للطلبة الموهوبين والموهوبات.
ودعا "العُمري" أولياء الأمور والمدارس إلى حث وتشجيع الطلاب والطالبات على التسجيل عبر بوابة "موهبة" .
يُذكر أن آخر موعد للتسجيل هو الخامس عشر من ديسمبر 2022.