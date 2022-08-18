"الجطيلي": المملكة الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا في تمويل العمل الإنساني

وحول إنجازات المملكة في المجال الإنساني قال "الجطيلي": احتلت المملكة المركز الثالث على مستوى العالم من حيث تمويل العمل الإنساني، كما احتلت المركز الأول عربيًّا، وهي الداعم الأول في اليمن.

وأضاف: يعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حاليًّا في 85 دولة، وقدم حوالي 20 مشروعًا بتكلف إجمالية قاربت 106 مليار دولار، وتجاوز عدد الشركاء 175 شريكًا في أنحاء العالم.