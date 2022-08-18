"الجطيلي": المملكة الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا في تمويل العمل الإنساني

أكد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي؛ أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي ليرسخ قضية مهمة جدًّا، وهي حماية العاملين في المجال الإنساني.
وأوضح في لقائه عبر برنامج اليوم على قناة "الإخبارية"، أن العاملين في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد تعرضوا لاعتداءات متتالية في اليمن من قبل ميليشيات الحوثيين مثل إيقاف واستهداف شاحنات تحمل غذاء.
وتابع: هناك أكثر من 19 عاملًا قتلوا في اليمن في مشروع "مسام"، وهو مشروع سعودي لإزالة الألغام في اليمن التي تزرعها الميليشيات الحوثية في كل أنحاء اليمن، وواصل الجطيلي حديثه قائلًا: للأسف لا يخلُو الأمر من استهداف مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مأرب؛ حيث استهدفته ثلاث مرات بصواريخ الكاتيوشا. وقال: للأسف هذه الممارسات كلها هي اعتداء على أهم القيم؛ وهي حماية العاملين في المجال الإنساني.
وأشار إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني ذكرى تتكرر كل عام بعد خمس سنوات من استهداف العاملين في المجال الإنساني في إحدى الدول، وقتل أكثر من 21 عاملًا، وكان من بين القتلى ممثل الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية.
وحول إنجازات المملكة في المجال الإنساني قال "الجطيلي": احتلت المملكة المركز الثالث على مستوى العالم من حيث تمويل العمل الإنساني، كما احتلت المركز الأول عربيًّا، وهي الداعم الأول في اليمن.
وأضاف: يعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حاليًّا في 85 دولة، وقدم حوالي 20 مشروعًا بتكلف إجمالية قاربت 106 مليار دولار، وتجاوز عدد الشركاء 175 شريكًا في أنحاء العالم.
وقال: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدعو دائمًا إلى احترام العاملين في المجال الإنساني. وأشار إلى أن المملكة استطاعت أن ترتقي بالعمل الإنساني والإغاثي خلال فترة قصيرة من تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقال: يوجد أكثر من 16 ألف متطوع يعملون في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وفي الختام دعا "الجطيلي" الشباب الراغبين في التطوع إلى التسجيل من خلال منصة تطوع واختيار النشاط الذي يرغبون في التطوع فيه، وبمجرد التسجيل يحصل المتطوع على بطاقة تسجيل ودورات تدريبية تؤهّله للعمل في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.