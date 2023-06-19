لتسهيل أداء المناسك.. رئاسة الحرمين تطلق حزمة الحاج الرقمية ضمن "حفاوة"

أطلقت وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات برئاسة شؤون الحرمين "حزمة الحاج الرقمية، ضمن حملة "حفاوة" التي دشنتها الرئاسة لموسم حج هذا العام 1444هـ، وذلك للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وقال مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس وهيب المطرفي: الوكالة وفرت العديد من المنصات والتطبيقات الرقمية ضمن حزمة الحاج الرقمية تحت منصة واحدة تخدم جميع حجاج وزوار الحرمين الشريفين، منها خدمة الفتاوى وإرشاد السائلين، وكذلك خدمة المقترحات والتي تتيح للحاج المشاركة بالمقترحات التي تسهم في تطوير الأعمال وإثراء تجربة الحاج، وكذا خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا وهي خدمــة تتيــح العديــد مــن المعلومــات والإرشادات الدينيــة العديد من الخدمات الرقمية وغيرها من الخدمات الرقمية التي تسهم في إثراء تجربة الحاج والزائر للارتقاء بجودة الأعمال المقدمة.
وأضاف: هناك أيضًا العديد من التطبيقات الرقمية كتطبيق لوامع الأذكار الجامع للأذكار والأدعية من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وتطبيق مصحف الحرمين برواية حفص عن عاصم، وكذلك منصة منارة الحرمين التي تهدف إلى إثراء التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية لهما وكسر حاجز المكان وتمكين وتعزيز استمرارية الارتباط الروحاني بالحرمين الشريفين للمسلمين حول العالم، والاستماع للبث الرقمي لترجمة خطبة عرفة بالغات, وتفعيل دور أئمة الحرمين الشريفين في تقديم الدعم المستمر من خلال المشاركة في الدروس اليومية والخطب بما فيها خطبة الجمعة المنتظرة من المسلمين في أرجاء المعمورة، وتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني وتمكيـن المستفيدين من الوصول إلى خدمات الحرمين الشـريفين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة يتم فيها بث الخطب والدروس مباشرةً، وإتاحة إمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي وغيرها من التطبيقات الرقمية التي تسهم في إثراء تجربة الحاج والزائر للارتقاء بجودة الأعمال المقدمة.
من جانبه، أفاد الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي، أن الخطط التطويرية الشاملة لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين تأتي وفق خطط منهجية ومدروسة مستمدة من أحدث الدراسات والمواصفات الخدمية العالمية، وتسخير الإمكانات البشرية والمعدات الآلية لتهيئة منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات حجاج بيت الله الحرام خلال شهر الحج، وذلك تحقيقًا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين نحو الرقي الشامل بمنظومة الخدمات بالحرمين الشريفين, لافتًا النظر إلى أنه يمكن الدخول على حزمة الحاج الرقمية على الرابط .