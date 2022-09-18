العيادات الطبية السعودية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في عبس وحرض اليمنيتين

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 158 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 76 مراجعًا، وعيادة الباطنية 83 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 مستفيدين، فيما صرفت الأدوية لـ340 مستفيدًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 17 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين.