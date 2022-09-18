العيادات الطبية السعودية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في عبس وحرض اليمنيتين

قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ680 مستفيدًا خلال الفترة من 24 حتى 30 أغسطس 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 158 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 76 مراجعًا، وعيادة الباطنية 83 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 مستفيدين، فيما صرفت الأدوية لـ340 مستفيدًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 17 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 187 مريضًا، فيما نُفذ نشاط واحد للتخلص من النفايات.
كما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ644 مستفيدًا خلال الفترة 24 حتى 30 أغسطس 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 164مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 47 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 9 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، وصُرِفت الأدوية لـ322 فردًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 14 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 152 مريضًا، ونُفّذ نشاط واحد للتخلص من النفايات.