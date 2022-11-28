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انتعاش مع الأمطار في القصيم.. متنزهون ورحلات البرية و"شبّة الضو"

ازدحام على محال لوازم الرحلات والمواد الغذائية يزامن إجازة الدراسة
انتعاش مع الأمطار في القصيم.. متنزهون ورحلات البرية و"شبّة الضو"
واس
واس

رصدت عدسات الكاميرا بمنطقة القصيم، توافداً لافتاً من قِبل العائلات والشباب في الأماكن البرية مع بداية إجازة الفصل الدراسي الأول، رغبة في الاستمتاع بالبر لقضاء أجمل الأوقات وسط أحضان الطبيعة وتضاريسها، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأعتاد أهالي القصيم الخروج إلى البر لقضاء أجمل الأوقات مع الأقارب والأصدقاء وسط ما يُسمّى بالعاميّة "شبّة الضو" التي تحلو حولها أحاديث الذكريات.

وشُوهد ازدحامٌ على محال لوازم الرحلات البرية ومحال المواد الغذائية من قِبل المتنزهين، وبالتحديد أثناء هطول الأمطار؛ ما يُسهم في ارتفاع المبيعات وانتعاشها.

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