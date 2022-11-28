انتعاش مع الأمطار في القصيم.. متنزهون ورحلات البرية و"شبّة الضو"

رصدت عدسات الكاميرا بمنطقة القصيم، توافداً لافتاً من قِبل العائلات والشباب في الأماكن البرية مع بداية إجازة الفصل الدراسي الأول، رغبة في الاستمتاع بالبر لقضاء أجمل الأوقات وسط أحضان الطبيعة وتضاريسها، وفق وكالة الأنباء السعودية.