"الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنوّرة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة تتهيَّأ لهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة، كما لا يُستبعد تساقط الثلوج على أجزاءٍ من مرتفعات (جبل اللوز - علقان)، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من تلك المناطق؛ يمتد تأثير الانخفاض إلى أجزاءٍ من منطقة حائل، في حين يستمر التوقّع بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من منطقة الرياض، خاصة الجنوبية منها، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.