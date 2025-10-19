أمير الجوف يدشّن الخطة التشغيلية لتنمية المنطقة مؤكدًا استمرار العمل لخدمة الأهالي

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم، الخطة التشغيلية لتنمية المنطقة، التي أعدّها المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة سكاكا، بحضور ممثلين من 33 جهة حكومية وعدد من الإعلاميين والمهتمين.