أمير الجوف يدشّن الخطة التشغيلية لتنمية المنطقة مؤكدًا استمرار العمل لخدمة الأهالي

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم، الخطة التشغيلية لتنمية المنطقة، التي أعدّها المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة سكاكا، بحضور ممثلين من 33 جهة حكومية وعدد من الإعلاميين والمهتمين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف الدكتور أحمد قطان أن الخطة التشغيلية تتضمن 113 مبادرة تم تصميمها استجابةً لـ 97 تحديًا، بمشاركة أكثر من 80 فريق عمل، بهدف تحقيق 98 هدفًا تنمويًا تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار وتطوير الأعمال، وتعزيز الاستدامة البيئية والهوية العمرانية، إلى جانب دعم الهوية السياحية والمجتمعية، والارتقاء بجودة خدمات القطاع الخاص.
وأكد أمير الجوف في كلمته خلال المؤتمر أن العمل مستمر ولن يتوقف لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة، مشيرًا إلى أن إطلاق الخطة يمثل مرحلة جديدة من التنمية المتكاملة التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030، وتترجم التوجيهات السامية نحو تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة.