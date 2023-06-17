موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يبدأ زيارة رسمية لفرنسا.. وعدم إلزام المواطنين المسافرين للخارج بلقاح "كورونا"

بنهجها التحريري القائم على المعايير المهنية، نقلت صحيفة سبق الإلكترونية إلى قُرائها ومتابعيها كُلَّ ما تمخض عنه الأسبوع الماضي من أحداث مهمة، من بينها بدء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى فرنسا، وبحثه مع الرئيس إيمانويل ماكرون مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، والسماح بسفر المواطنين إلى خارج السعودية دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وموافقة مجلس الوزراء على تحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة باسم "وكالة الفضاء السعودية"، وموافقته على نظام المعاملات المدنية، وبدء سريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية.
ومن الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي، ونقلتها "سبق" لمتابعيها، فوز المنتخب السعودي لليوغا بخمس ميداليات، بينها ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة إيفرست الدولية الثانية لليوغا الرياضية، ومنح السعودية مهمة تنظيم النسخة الثانية عشرة لنهائيات الجولة العالمية 3×3، وتحقيق الموانئ السعودية أعلى تقدُّم لها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير "الأونكتاد" للربع الثاني لعام 2023.
استهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بفوز المنتخب السعودي لليوغا بخمس ميداليات بينهم ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية وميدالية برونزية في بطولة إيفرست الدولية الثانية لليوغا الرياضية، فيما انطلقت أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتنظمها وزارة الاستثمار في الرياض بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء"، وتعد الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي- الصيني.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الاثنين، بدء سريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية، والمرحلة الأولى لتوطين الفحص الفني الدوري في جميع مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية ابتداءً من 12 /06/ 2023، بعد انتهاء فترة السماح المحددة، وفيما أطلقت وزارة الصحة، تصاريح مكاتب الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج، من خلال "منصة صحة"، أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة منح المملكة مهمة تنظيم النسخة الثانية عشرة لنهائيات الجولة العالمية 3x3، وذلك خلال الفترة من 8 – 9 ديسمبر 2023م في جدة، بينما أطاحت شرطة منطقة تبوك بـ12 مروجًا، اتخذوا 3 منازل أوكارًا لترويج المخدرات، وضبط فيها 2,112 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و4.7 كيلوجرامات من مادتي الحشيش والأفيون المخدر.
وأعلنت النيابة العامة، الثلاثاء، عن إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن قرابة 6 كيلوجرامات، وسجنه مدة 4 سنوات، وفيما حذّر المركز الوطني لتنمية الحياة من عرض الكائنات الفطرية البرية الحيوانية المصيدة خارج المركبات على الطرق العامة، أو عن طريق الإنترنت أو أي وسيلة عرض أخرى، مبينًا أن مخالفة ذلك تستوجب غرامة مالية بـ20 ألف ريال، سمح قاض اتحادي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بمغادرة المحكمة من دون شروط، بعد مثوله أمامه في محكمة اتحادية في ميامي، بتهم جنائية تتعلق باحتفاظه بشكل غير قانوني بوثائق ترتبط بالأمن القومي عندما ترك منصبه، وكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته، الأربعاء، التي رأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة، على تحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة باسم "وكالة الفضاء السعودية"، كما وافق على نظام المعاملات المدنية، فيما قال ولي العهد:"إن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وأتى منسجمًا مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة".
وغادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، متوجهًا إلى فرنسا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو الجاري، كما سيشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس 19 يونيو، فيما حققت الموانئ السعودية أعلى تقدم لها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير "الأونكتاد" للربع الثاني لعام 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واحتلت المملكة المرتبة 16 على مستوى العالم، ضمن 187 دولة.
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخميس، وبالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية؛ تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، وفيما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا؛ فقد تقرر السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في المواطن بركات بن جبريل الكناني على قتله المواطن بندر بن طه القرهدي، بسكب مادة البنزين على المجني عليه داخل مركبته وإشعاله النار، مما تسبب في وفاة المجني عليه، واحتراق أربع سيارات، وحيازته مادة الميثامفيتامين المخدر وتعاطيه لها.
وبحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها، كما استعرضا العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين، فيما أطلق الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، بمشاركة رئيس الجمعية العمومية بالأمم المتحدة سابا كوروشي، ومسؤولين أمميين آخرين، الجمعة، من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مبادرة رابطة العالم الإسلامي "بناء جسور التفاهم والسلام بين الشرق والغرب".
ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، السبت، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ، وفيما أعلن وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد البيجاوي؛ وصول أكثر من مليون حاج من الخارج حتى الآن لأداء مناسك الحج، وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع منذ عودة العلاقات بين البلدين.