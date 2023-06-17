موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يبدأ زيارة رسمية لفرنسا.. وعدم إلزام المواطنين المسافرين للخارج بلقاح "كورونا"

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخميس، وبالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية؛ تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، وفيما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا؛ فقد تقرر ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في المواطن بركات بن جبريل الكناني على قتله المواطن بندر بن طه القرهدي، بسكب مادة البنزين على المجني عليه داخل مركبته وإشعاله النار، مما تسبب في وفاة المجني عليه، واحتراق أربع سيارات، وحيازته مادة الميثامفيتامين المخدر وتعاطيه لها.