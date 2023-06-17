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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يبدأ زيارة رسمية لفرنسا.. وعدم إلزام المواطنين المسافرين للخارج بلقاح "كورونا"

الموافقة على نظام المعاملات المدنية.. وسريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه

بنهجها التحريري القائم على المعايير المهنية، نقلت صحيفة سبق الإلكترونية إلى قُرائها ومتابعيها كُلَّ ما تمخض عنه الأسبوع الماضي من أحداث مهمة، من بينها بدء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى فرنسا، وبحثه مع الرئيس إيمانويل ماكرون مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، و‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج السعودية دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وموافقة مجلس الوزراء على تحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة باسم "وكالة الفضاء السعودية"، وموافقته على نظام المعاملات المدنية، وبدء سريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية.

ومن الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي، ونقلتها "سبق" لمتابعيها، فوز المنتخب السعودي لليوغا بخمس ميداليات، بينها ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة إيفرست الدولية الثانية لليوغا الرياضية، ومنح السعودية مهمة تنظيم النسخة الثانية عشرة لنهائيات الجولة العالمية 3×3، وتحقيق الموانئ السعودية أعلى تقدُّم لها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير "الأونكتاد" للربع الثاني لعام 2023.

الإطاحة بمروجي مخدرات

استهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بفوز المنتخب السعودي لليوغا بخمس ميداليات بينهم ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية وميدالية برونزية في بطولة إيفرست الدولية الثانية لليوغا الرياضية، فيما انطلقت أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتنظمها وزارة الاستثمار في الرياض بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء"، وتعد الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي- الصيني.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
المنتخب السعودي لليوغا يفوز بـ 5 ميداليات في بطولة إيفرست الدولية في "نيبال"
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
انطلاق أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض.. ووزير الخارجية: يعزز من التواصل الحضاري

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الاثنين، بدء سريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية، والمرحلة الأولى لتوطين الفحص الفني الدوري في جميع مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية ابتداءً من 12 /06/ 2023، بعد انتهاء فترة السماح المحددة، وفيما أطلقت وزارة الصحة، تصاريح مكاتب الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج، من خلال "منصة صحة"، أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة منح المملكة مهمة تنظيم النسخة الثانية عشرة لنهائيات الجولة العالمية 3x3، وذلك خلال الفترة من 8 – 9 ديسمبر 2023م في جدة، بينما أطاحت شرطة منطقة تبوك بـ12 مروجًا، اتخذوا 3 منازل أوكارًا لترويج المخدرات، وضبط فيها 2,112 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و4.7 كيلوجرامات من مادتي الحشيش والأفيون المخدر.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
"الموارد البشرية": بدء سريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
"الصحة" تطلق تصاريح الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
السعودية تستضيف نهائيات الجولة العالمية لكرة السلة 3x3
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
شرطة تبوك تقبض على 12 شخضًا اتخذوا 3 منازل أوكارًا لترويج المخدرات

غسل أموال

وأعلنت النيابة العامة، الثلاثاء، عن إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن قرابة 6 كيلوجرامات، وسجنه مدة 4 سنوات، وفيما حذّر المركز الوطني لتنمية الحياة من عرض الكائنات الفطرية البرية الحيوانية المصيدة خارج المركبات على الطرق العامة، أو عن طريق الإنترنت أو أي وسيلة عرض أخرى، مبينًا أن مخالفة ذلك تستوجب غرامة مالية بـ20 ألف ريال، سمح قاض اتحادي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بمغادرة المحكمة من دون شروط، بعد مثوله أمامه في محكمة اتحادية في ميامي، بتهم جنائية تتعلق باحتفاظه بشكل غير قانوني بوثائق ترتبط بالأمن القومي عندما ترك منصبه، وكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
النيابة العامة: إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن قرابة ٦ كيلوجرمات وسجنه ٤ سنوات
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
"تنمية الحياة الفطرية": غرامة 20 ألف على مخالفة عرض الكائنات المصيدة للبيع عبر أي وسيلة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
بعد جلسة محاكمته في الوثائق السرية.. السماح لترامب بمغادرة المحكمة "من دون شروط"

ووافق مجلس الوزراء في جلسته، الأربعاء، التي رأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة، على تحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة باسم "وكالة الفضاء السعودية"، كما وافق على نظام المعاملات المدنية، فيما قال ولي العهد:"إن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وأتى منسجمًا مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
وافق على نظام المعاملات المدنية وتحويل هيئة الفضاء لوكالة.. مجلس الوزراء يُصدر 16 قرارًا جديدًا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
ولي العهد: نظام المعاملات المدنية يُمثِّل نقلة كبرى ضمن منظومة الـتشريعات المتخصصة والإصلاح القضائي

تقدم الموانئ السعودية

وغادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، متوجهًا إلى فرنسا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو الجاري، كما سيشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس 19 يونيو، فيما حققت الموانئ السعودية أعلى تقدم لها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير "الأونكتاد" للربع الثاني لعام 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واحتلت المملكة المرتبة 16 على مستوى العالم، ضمن 187 دولة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
الديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد غادر متوجهاً إلى فرنسا في زيارة رسمية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
السعودية تقفز إلى المركز 16 عالمياً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخميس، وبالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية؛ تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، وفيما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا؛ فقد تقرر ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في المواطن بركات بن جبريل الكناني على قتله المواطن بندر بن طه القرهدي، بسكب مادة البنزين على المجني عليه داخل مركبته وإشعاله النار، مما تسبب في وفاة المجني عليه، واحتراق أربع سيارات، وحيازته مادة الميثامفيتامين المخدر وتعاطيه لها.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس اليوم
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
مصدر مسؤول في الداخلية: السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
"الداخلية": تنفيذ حكم القتل تعزيراً بـ"قاتل القرهدي" في منطقة مكة المكرمة

جسور التفاهم

وبحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها، كما استعرضا العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين، فيما أطلق الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، بمشاركة رئيس الجمعية العمومية بالأمم المتحدة سابا كوروشي، ومسؤولين أمميين آخرين، الجمعة، من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مبادرة رابطة العالم الإسلامي "بناء جسور التفاهم والسلام بين الشرق والغرب".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
ولي العهد يبحث مع الرئيس الفرنسي التطورات الدولية والإقليمية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
د.العيسى يطلق مبادرة رابطة العالم الإسلامي لـ "بناء جسور التفاهم والسلام بين الشرق والغرب"

ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، السبت، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ، وفيما أعلن وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد البيجاوي؛ وصول أكثر من مليون حاج من الخارج حتى الآن لأداء مناسك الحج، وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع منذ عودة العلاقات بين البلدين.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غد الأحد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
البيجاوي: وصول أكثر من مليون حاج من الخارج حتى الآن لأداء مناسك الحج
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإيليزيه
وزير الخارجية يصل إلى العاصمة الإيرانية

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