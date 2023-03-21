أمانة العاصمة المقدسة تستعرض آلية حوكمة قطاع الرقابة والتفتيش

استعرضت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، خلال اللقاء التعريفي للغرفة التجارية بمكة المكرمة، آلية حوكمة قطاع الرقابة والتفتيش بالأمانة، عبر برنامج "إجادة" وآليات الشركة الجديدة.
جاء ذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، من خلال اللجان القطاعية المتخصصة لدعم قطاع الأعمال، وتذليل العقبات.
وأيضًا تعزيز التكامل والتعاون بين الأمانة وغرفة مكة المكرمة وكل الجهات المختصة؛ لدعم قطاع الأعمال ورصد التحديات والمساهمة في تذليلها ورفع الوعي بالاشتراطات والأنظمة المتعلقة بالأعمال الميدانية للرقابة البلدية.
وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي: إن برنامج "إجادة" يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الرقابي؛ لرفع مستويات الأداء في البلديات الفرعية والاستفادة من الخبرات.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تسارع الخطط التطويرية لأعمال الرقابة البلدية وتحسين مستوى الأداء في العاصمة المقدسة؛ لكونها زاخرة بالمحلات الغذائية والأسواق التجارية، ومن خلال إشراك القطاع الخاص مع القطاع البلدي في الأعمال المختلفة، والتي تنعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات.
وقال "الزايدي": إن الأمانة تهدف من خلال هذا المشروع للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمساهمة فـي تطـوير مجتمـع حيوي، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بالعاصمة المقدسة بشكل عام.
وأكد أن هذه المبادرة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الرقابي؛ لرفع مستويات الأداء في البلديات الفرعية والاستفادة من الخبرات.
وأشار خلال التدشين بمشاركة المشرف العام على المشروع المهندس ياسر بن مرضي الغامدي، وعدد من رؤساء البلديات ومديري الإدارات المعنية ومسؤولي الغرفة التجارية، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بمستجدات البرامج الوطنية الواعدة، ومنها برنامج إجادة الذي يهدف إلى تحسين رضا المستفيدين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة وتطبيق أفضل المعايير المهنية، وبالتالي توفير بيئة مهنية صحية تسهم في رفع الجودة وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الرشيدة 2030.
ونوه إلى جهود اللجان القطاعية بغرفة مكة المكرمة، وحرصها على تنظيم هذا اللقاء التعريفي لرفع مستوى الوعي بالبرامج والاشتراطات والتحديثات التي تطرأ عليها، وبالتالي رفع كفاءة الأعمال الرقابية، وتوفير بيئة صحية عبر رفع الامتثال بكل الأنظمة والاشتراطات التي وُضِعَت بناء على مستهدفات دقيقة تسهم في رفع جودة الحياة والخدمات في القطاعات المختلفة.