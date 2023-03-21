أمانة العاصمة المقدسة تستعرض آلية حوكمة قطاع الرقابة والتفتيش

وأشار خلال التدشين بمشاركة المشرف العام على المشروع المهندس ياسر بن مرضي الغامدي، وعدد من رؤساء البلديات ومديري الإدارات المعنية ومسؤولي الغرفة التجارية، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بمستجدات البرامج الوطنية الواعدة، ومنها برنامج إجادة الذي يهدف إلى تحسين رضا المستفيدين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة وتطبيق أفضل المعايير المهنية، وبالتالي توفير بيئة مهنية صحية تسهم في رفع الجودة وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الرشيدة 2030.