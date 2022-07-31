"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة مع سُحب رعدية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وضرماء ومرات والزلفي والغاط وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وتساقُط البرد، وسيولاً، وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والمزاحمية والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.