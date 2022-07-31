"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة مع سُحب رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض وعسير وجازان والباحة والمدينة المنورة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وضرماء ومرات والزلفي والغاط وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وتساقُط البرد، وسيولاً، وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والمزاحمية والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جازان والدرب وبيش، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقُط البَرَد والسيول، وتشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والعارضة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد فرسان أمطارًا رعدية حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد والسيول، وتشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط سراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.