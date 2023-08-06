أمانة جازان تجوّد منظومة التتبع الرقابي بخصخصة قطاع الرقابة
شرعت أمانة جازان اليوم في تنفيذ مشروع تحسين الرقابة البلدية، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، والمستمرة لمدة خمس سنوات قادمة، ويشتمل على 55 فرقة رقابية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أمانة جازان لتعزيز البيئة المحلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن المتوقع أن يحقق المشروع تحسنًا كبيرًا في مستوى الرقابة البلدية ورفع معدل الامتثال للمنشآت للمعايير والتشريعات الصحية والبيئية.
وأوضح أمين منطقة جازان م. يحيى الغزواني أن المشروع يهدف إلى تعزيز معدل الامتثال للمنشآت الصحية والتجارية، وضمان استخدام الموارد بكفاءة في العمليات، وبناء علاقات ثقة وشفافة مع المنشآت، وتحسين جودة التتبع الرقابي، ورفع مستوى الرضا بين المستفيدين والمنشآت، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأكد "الغزواني" أن دور الشركة المشغلة للمشروع يكمن في تنفيذ خطط المراقبة الميدانية للمنشآت الصحية والتجارية، ورصد الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالأنشطة الصحية والتجارية، مبينًا أن المشروع يسهم في نشر الوعي والتثقيف بين العاملين وأصحاب المنشآت التجارية والصحية بشأن الاشتراطات البلدية أثناء جولات المتابعة الرقابية.
وأشار "الغزواني" إلى أن تنفيذ أعمال الرقابة البلدية في إطار المشروع يأتي بعد إصدار التراخيص والقيام بجولات رقابية للتحقق من امتثال المنشآت للمعايير واللوائح المقررة، موضحًا أن نطاق المشروع يشمل 25 بلدية تابعة لأمانة جازان.