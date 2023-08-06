أمانة جازان تجوّد منظومة التتبع الرقابي بخصخصة قطاع الرقابة

وأوضح أمين منطقة جازان م. يحيى الغزواني أن المشروع يهدف إلى تعزيز معدل الامتثال للمنشآت الصحية والتجارية، وضمان استخدام الموارد بكفاءة في العمليات، وبناء علاقات ثقة وشفافة مع المنشآت، وتحسين جودة التتبع الرقابي، ورفع مستوى الرضا بين المستفيدين والمنشآت، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة للمواطنين.