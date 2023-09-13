محليات

دوريات الأمن بصبيا تقبض على شخص لترويجه 5607 أقراص محظورة

دوريات الأمن بصبيا تقبض على شخص لترويجه 5607 أقراص محظورة

قبضت دوريات الأمن بمحافظة صبيا في منطقة جازان على مواطن؛ لترويجه في مركبة يقودها (5607) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

صبيا
دوريات الأمن

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