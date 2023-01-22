برعاية خادم الحرمين الشريفين.. أمير مكة يفتتح ملتقى أبحاث الحج والعمرة مساء اليوم

يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم الأحد، الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، تحت شعار "نحو تجربة متميزة لخدمة ضيوف الرحمن"، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وينظم الملتقى معهدُ خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ويستمر على مدى يومين، بقاعة الملك عبدالعزيز الكبرى بمقر الجامعة في العابدية.
وقال عميد المعهد الدكتور تركي العمرو: إن أعمال الملتقى تشمل سبع جلسات علمية يناقش فيها 27 متحدثًا، عددًا من المحاور العلمية التي تتناول: ثقافة تجربة الضيف، والحوكمة والتميز المؤسسي، وكفاءة وجودة الخدمات، والعمل على تطوير عمليات اتخاذ القرار وتقديم الخدمات.
وأضاف د. "العمرو" أن أعمال الملتقى تتضمن ورشة عمل بمشاركة عدد من الباحثين الأكاديميين المتخصصين، والمهتمين بدراسات الحج والعمرة والزيارة وأبحاثها، وعدد من ممثلي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، وكذلك رجال الأعمال والمستثمرين، موضحًا أنه يمكن لجميع المهتمين والراغبين الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الملتقى وأهدافه ومحاوره وحضور جلساته العلمية.
يُذكر أن الملتقى قد بدأ جلساته صباح اليوم؛ حيث شهدت الملتقيات إقبالاً وحضورًا ضخمًا؛ لمتابعة الجلسات.