برعاية خادم الحرمين الشريفين.. أمير مكة يفتتح ملتقى أبحاث الحج والعمرة مساء اليوم

وأضاف د. "العمرو" أن أعمال الملتقى تتضمن ورشة عمل بمشاركة عدد من الباحثين الأكاديميين المتخصصين، والمهتمين بدراسات الحج والعمرة والزيارة وأبحاثها، وعدد من ممثلي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، وكذلك رجال الأعمال والمستثمرين، موضحًا أنه يمكن لجميع المهتمين والراغبين الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الملتقى وأهدافه ومحاوره وحضور جلساته العلمية.