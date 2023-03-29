ضمن "إنسانيون".. "شؤون الحرمين" تهيئ مواقع كبار السن وذوي الإعاقة

وقال الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي: تم التأكد من جاهزية الخدمات الإنسانية، وتوفير البيئة الآمنة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإثراء تجربتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، واستقبال ورعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث سبل التعاون المشترك مع الجهات المعنية لإثراء تجربة ضيف الرحمن؛ لتحقيق الجودة والتميز.