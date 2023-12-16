الرياض تسجّل أقل حرارة منذ دخول الشتاء.. "أجواء المملكة فجراً" كما يراها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن حالة سماء المملكة صافية وخالية من السحب بحسب النماذج العددية للطقس، مشيراً إلى أن أجواء الحرارة المسجلة فجر اليوم كانت باردة على معظم مناطق المملكة، عدا الساحلين الغربي والجنوبي من البحر الأحمر فإن الأجواء معتدلة.