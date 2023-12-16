الرياض تسجّل أقل حرارة منذ دخول الشتاء.. "أجواء المملكة فجراً" كما يراها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن حالة سماء المملكة صافية وخالية من السحب بحسب النماذج العددية للطقس، مشيراً إلى أن أجواء الحرارة المسجلة فجر اليوم كانت باردة على معظم مناطق المملكة، عدا الساحلين الغربي والجنوبي من البحر الأحمر فإن الأجواء معتدلة.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل حرارة سُجلت خمس درجات مئوية في عددٍ من المدن هي "بريدة وحائل وطريف"، ولا تُستبعد مدن أخرى في الوسطى والشمالية.
وأضاف: "العاصمة الرياض سجّلت ثماني درجات مئوية، وهي أقل حرارة تسجّلها منذ دخول فصل الشتاء هذا العام، فيما سجّلت جدة أعلى حرارة بست وعشرين درجة مئوية".