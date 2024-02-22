علاقة وطيدة بـ"تأسيس حميد".. "السديس": يحقّ لنا كسعوديين أن نفخر بهذه البلاد

وأضاف: يحقُّ لنا كسعوديين أن نفخر بهذه البلاد، ونوثق ارتباطنا بتاريخها المجيد، ونوطد علاقتنا بتأسيسها الحميد، سائلًا المولى عزَّ وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.