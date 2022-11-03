37 مئوية.. الدمام تسجل أعلى حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الدمام سجلت 37 درجة مئوية، تليها الأحساء 36 درجة، ثم الخرج 35 درجة مئوية، وكل من الرياض وجازان والقنفذة 34 مئوية، ثم جدة ووادي الدواسر وشرورة 33 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها وطريف والقريات في أدنى القائمة بـ12 مئوية، تليها حائل والباحة والطائف 14 درجة، وتبوك وعرعر ونجران 15 مئوية، فيما سجلت سكاكا وبيشة 16 درجة.
وسجّلت أبها وبريدة وسكاكا وعرعر والباحة وطريف والطائف والقريات أعلى رطوبة 90%.