37 مئوية.. الدمام تسجل أعلى حرارة بالمملكة اليوم

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الدمام سجلت 37 درجة مئوية، تليها الأحساء 36 درجة، ثم الخرج 35 درجة مئوية، وكل من الرياض وجازان والقنفذة 34 مئوية، ثم جدة ووادي الدواسر وشرورة 33 درجة.