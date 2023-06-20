"الشؤون البلدية" تحدّد ضوابط وشروط تركيب مظلات السيارات أمام المنازل

وتضمنت الضوابط التأكد من عدم إعاقة المظلات استخدام مواقف السيارات أو حركة السير وعدم إعاقتها طرق المشاة وحركتهم، على ألا يقل صافي عرض الطريق بعد حسم المظلات عن 8 أمتار، ولا يزيد عرض المظلة على 3.5 متر من سور المبنى في الشوارع التي عرضها 15 متراً، وألا يزيد عرضها على 4.5 متر من سور المبنى في الشوارع التي عرضها أكبر من 20 متراً.