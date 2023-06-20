"الشؤون البلدية" تحدّد ضوابط وشروط تركيب مظلات السيارات أمام المنازل

سمحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بتركيب مظلات السيارات أمام المنازل، وفق ضوابط واشتراطات فنية ومعمارية يلزم تطبيقها على المظلات المنفذة أمام المنازل على اختلاف أنواعها، للحد من التشوّهات البصرية التي تُحدثها المظلات العشوائية في شوارع المدن.
واشتملت الاشتراطات التي أعلنتها الوزارة، أخذ موافقة الجهة المختصّة بالبلدية قبل الشروع في تركيب المظلة وتزويد الجهة بكروكي يوضح مكان المظلة، والالتزام بالمنظر الحضاري للمنطقة وعدم إحداث التلوّث البصري، والتأكّد من ملاءمتها مع عناصر المبنى وربطها بالمجاورين.
وتضمنت الضوابط التأكد من عدم إعاقة المظلات استخدام مواقف السيارات أو حركة السير وعدم إعاقتها طرق المشاة وحركتهم، على ألا يقل صافي عرض الطريق بعد حسم المظلات عن 8 أمتار، ولا يزيد عرض المظلة على 3.5 متر من سور المبنى في الشوارع التي عرضها 15 متراً، وألا يزيد عرضها على 4.5 متر من سور المبنى في الشوارع التي عرضها أكبر من 20 متراً.
وشدّدت الاشتراطات، على عدم تجاوز عدد المظلات 50% من طول واجهة سور المبنى الخارجي وبارتفاع لا يقل عن 3 أمتار، وأن تكون المواد المستخدمة ذات طابع جمالي يتناسب مع المبنى ومطابق للمواصفات.
وحدّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نوعية المظلات، إذ اشترطت أن تكون المظلات من مواد سهلة الفك والتركيب ومقاومة للرطوبة ودرجة الحرارة والحريق، ويمنع استخدام مواد البناء، مثل الخرسانة أو الألواح الحديدية غير المعالجة.