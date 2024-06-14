تنفيذ الصيانة والتركيبات الكهربائية لشبكات الإنارة بمكة والمشاعر

نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة عديداً من أعمال الصيانة والتركيبات الكهربائية لشبكات الإنارة بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، والعمل على متابعتها باستمرار، والإشراف على كفاءة تشغيلها، حيث تضم مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة شبكة ضخمة للإنارة تبلغ أكثر من (14.000) برج وعمود مختلف الأطوال والأحجام.
وشملت الأعمال عدداً من المواقع بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والطرق الرابطة بين عرفات ومزدلفة ومِنى، لتكون في جاهزية تامة لاستقبال ضيوف الرحمن الذين يتوجّهون اليوم بأعداد كبيرة إلى مشعر مِنى، ويقفون غداً على صعيد عرفات، ومن ثم ينفرون إلى مشعر مزدلفة، ولتهيئة هذه الطرق وإظهارها بشكلٍ أفضل أمام حجاج بيت الله الحرام، وإبراز مداخل المشاعر المقدّسة بما يتناسب مع قدسية المكان.
وأوضحت "الأمانة" أنها قامت بإجراء عديدٍ من أعمال التركيبات الجديدة والاستبدال للأعمدة المتطورة وذات الأشكال والمواصفات المختلفة، وفي جميع الطرق التي يسلكها حجاج بيت الله الحرام أثناء تنقلاتهم استعداداً لاستقبال الحجيج، حيث هيَّأت الأمانة جهازاً فنياً متكاملاً مكوناً من مهندسين ومشرفين لمتابعة هذه الشبكة والتأكّد من كفاءة أدائها خلال الموسم.
وقامت "الأمانة" بإجراء عديدٍ من الأعمال الجديدة والصيانة والاستبدال لشبكة الإنارة في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، حيث تمّ تركيب (89) برج إنارة جديداً، و(386) من الفوانيس و(61) لوحة توزيع، كما تمّت صيانة (5375) فانوساً، أما الكابلات الخاصة بتشغيل هذه الشبكة، فقد تم تركيب (4160) متراً طولياً، واستبدال (2345) متراً طولياً، وإصلاح أكثر من (10.000) متر طولي من الكابلات.
وأكّدت "الأمانة" أنها شكلت عدداً من فرق الصيانة الخاصة بشبكة الإنارة في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة؛ لمتابعة أعمال المقاول، وتفقد عناصر الشبكة، والمحافظة على كفاءتها خلال الموسم، حيث يقوم بالإشراف على تشغيل وصيانة شبكات الإنارة جهاز فني متكامل مكوّن من مهندسين ومشرفين يقومون بالمتابعة الإدارية والميدانية لجميع ما يتعلق بالشبكة ومكوناتها، ويأتي ذلك ضمن خطة "الأمانة" لحج هذا العام 1445هـ.