تنفيذ الصيانة والتركيبات الكهربائية لشبكات الإنارة بمكة والمشاعر

وقامت "الأمانة" بإجراء عديدٍ من الأعمال الجديدة والصيانة والاستبدال لشبكة الإنارة في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، حيث تمّ تركيب (89) برج إنارة جديداً، و(386) من الفوانيس و(61) لوحة توزيع، كما تمّت صيانة (5375) فانوساً، أما الكابلات الخاصة بتشغيل هذه الشبكة، فقد تم تركيب (4160) متراً طولياً، واستبدال (2345) متراً طولياً، وإصلاح أكثر من (10.000) متر طولي من الكابلات.