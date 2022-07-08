كيف سيصبح جبل الرحمة مستقبلاً؟

ويحتوي المشروع الذي استغرق تنفيذه 90 يومًا على حزمة من الخدمات التي سترتقي بالمكان وتجعله أكثر راحة، إذ تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع، سيتم فيها إنشاء مواقف عامة للباصات وأخرى لسيارات الزائرين، وتطوير المنطقة بشكل كامل.