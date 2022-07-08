كيف سيصبح جبل الرحمة مستقبلاً؟

محليات
يأتي مشروع تطوير وتحسين المناطق المجاورة لجبل الرحمة بمشعر عرفات؛ ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري بالمشاعر المقدسة، ويهدف إلى الارتقاء بالخدمات والمرافق لتجويد الخدمة المقدمة لمرتادي المنطقة المحيطة بجبل الرحمة طوال العام بشكل يتواكب مع متطلبات العصر.
ويحتوي المشروع الذي استغرق تنفيذه 90 يومًا على حزمة من الخدمات التي سترتقي بالمكان وتجعله أكثر راحة، إذ تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع، سيتم فيها إنشاء مواقف عامة للباصات وأخرى لسيارات الزائرين، وتطوير المنطقة بشكل كامل.
وسيوفر المشروع مناطق خضراء وجلسات ومساحات لرياضة المشي، إضافة إلى نقاط بيع مطاعم وكافيهات، وعمل منظومة إرشادية، ومنصات لقنوات التلفزيون، وإنشاء أبراج مراقبة أمنية وتجهيز مواقع مخصصة للجهات الحكومية التي تخدم الحاج والزائر.