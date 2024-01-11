فيديو.. "سمكري": نستهدف خدمة 2 مليون حاج عبر 21 ألف حافلة جديدة
أكد رئيس النقابة العامة للسيارات أسامة سمكري أن النقابة تستهدف خدمة 2 مليون حاج، من خلال توفير 21 ألف حافلة جديدة لهم.
وأضاف "سمكري" خلال فعاليات اليوم الأخير لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، أن هناك 65 شركة نقل تحت مظلة النقابة؛ جميعها تقدم خدماتها سواء الحافلات الجديدة أو المميزة وخدمات التنقل والإسناد، التي توفر لضيوف الرحمن الراحة خلال تنقلاتهم.
ولفت إلى أن المعرض يستهدف استعراض كل الخدمات والجهات التي تسعى لإرضاء الحجاج والمعتمرين؛ مشيرًا إلى أن النقابة العامة للسيارات وعلى مدى 70 عامًا؛ تعمل دومًا على تطوير كل خدماتها سواء الإلكترونية أو المبيعات والاستضافة وتنقل ضيوف الرحمن؛ لذلك نعمل كل عام على مخرجات مؤتمر الحج للاستفادة منها في خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح أن النقابة في العام الجديد تستهدف خدمة 2 مليون حاج بتوفير 21 ألف حافلة جديدة ومميزة تلبي تطلعات الحجيج.