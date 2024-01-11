فيديو.. "سمكري": نستهدف خدمة 2 مليون حاج عبر 21 ألف حافلة جديدة

ولفت إلى أن المعرض يستهدف استعراض كل الخدمات والجهات التي تسعى لإرضاء الحجاج والمعتمرين؛ مشيرًا إلى أن النقابة العامة للسيارات وعلى مدى 70 عامًا؛ تعمل دومًا على تطوير كل خدماتها سواء الإلكترونية أو المبيعات والاستضافة وتنقل ضيوف الرحمن؛ لذلك نعمل كل عام على مخرجات مؤتمر الحج للاستفادة منها في خدمة ضيوف الرحمن.