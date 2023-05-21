جامعة شقراء تُحقق المركز الخامس في جائزة أفضل مترافع عن "المدعي" بتخصص القانون

وتُعتبر هذه المنافسة نموذجًا عمليًّا لجلسات التحكيم الدولي الحقيقية؛ حيث يقوم الطلاب من خلالها بممارسة أدوار محاكاة حقيقية لدور المدعي والمدعى عليه أمام هيئة محكّمين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة؛ وذلك بهدف تعريف المشاركين على قواعد التحكيم الدولي والإجراءات المتبعة فيه، وتطوير قدراتهم على مواجهة الجمهور، والثقة بالنفس، والدفاع عن أفكارهم في قضايا التحكيم، وكذلك تعزيز مهارات العرض والتقديم والاستذكار في جلسات التحكيم، وخلق وتشجيع روح التنافس الشريف لدى الطلبة؛ للوصول إلى المراحل النهائية من المنافسة.