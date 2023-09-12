مكة المكرمة.. تحرير 286 مخالفة فورية على المنشآت التجارية

كما باشرت الفِرَق الرقابية خلال الشهرين الماضيين 3167 بلاغًا في مكة المكرمة، وحررت 286 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة للاشتراطات؛ فيما تتلقى "التجارة" بلاغات وشكاوى عموم المستهلكين عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900.