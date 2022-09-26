"العدل": 370 ألف مستفيد من توثيق الحالات الاجتماعية إلكترونياً

وأوضحت الوزارة، أن قائمة الخدمات اشتملت على عدة خدمات من ضمنها: توثيق حضانة، توثيق وصية، توثيق وقف، توثيق زواج، توثيق رجعة، إضافة إلى توثيق الطلاق، وتوثيق الخُلع، وغيرها.