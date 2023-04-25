"الأرصاد": يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على 9 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، كما تكون السماء غائمةً جزئياً والفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل على الجزأين الشمالي والأوسط، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر نصف، وحالة البحر متوسط الموج.