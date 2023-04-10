كيف حقق مشروع "جادة أحد" جمال التصميم وانسيابية الحركة؟

وصمّمت على امتداد "جادة أحد" عناصر جمالية تتيح للزائرين التقاط صور تذكارية في محيط عناصر جمالية وتراثية شيّدت بالقرب من الساحة الشمالية للمسجد النبوي, إضافة إلى رفع جودة الإضاءة من خلال المزج بين ألوان إضاءة LED والأرصفة والأشجار للحفاظ على جمالية المكان, وراحة مرتادي جادة أحد التي تمثّل مشروعاً حيوياً يجسّد نجاح خطط استثمار مقومات الجذب, وتحويل المكان إلى واجهة متكاملة, تسهم في تعزيز الاستفادة من خدمات البنية التحتية وتطويرها, لتتناسب مع المتطلبات التشغيلية, وحجم كثافة الزوار ومرتادي المنطقة التي تعدّ واحدة من وجهات عديدة في حاضرة المدينة المنورة تشهد تطوير مشروعات البنى التحتية فيها لرفع مستوى جودة الحياة إجمالاً.