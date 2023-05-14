مكة الأعلى وطريف الأدنى.. قراءة لدرجات الحرارة بمناطق المملكة والرطوبة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية؛ فيما سجلت طريف والقريات أقل درجة حرارة 16 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: "مكة المكرمة 44 مئوية، والمدينة المنورة 43 درجة، والخرج 42 مئوية، وكل من وادي الدواسر والأحساء 41 درجة".
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ16 مئوية، تليها أبها 17 درجة، والباحة 18 مئوية وتبوك 19 درجة.
وسجلت أبها وجدة أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.